Окупанти втекли з поля бою й залишили ЗСУ "подарунок" - рідкісний міномет 2С23 Нона-СВК

2С23 Нона-СПК - це російська батальйонна самохідна артилерійська установка, основною зброєю якої є міномет-гармата. У РФ таких було 40 одиниць.
У неділю, 27 березня, російські загарбники кинули на полі бою свій міномет 2С23 Нона-СПК. Це рідкісна зброя. У армії країни-агресора станом на 2016 рік було понад 40 одиниць такої техніки.
Про це повідомив у Telegram спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук і опублікував фото "подарунка" від окупантів.
2С23 Нона-СПК - це російська батальйонна самохідна артилерійська установка, основною зброєю якої є міномет-гармата калібру 120 мм.
Цей міномет призначений для ураження живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів і пунктів управління.
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Як повідомляв Главред, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Созвездие".
Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.
Також ЗСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був лише один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".
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