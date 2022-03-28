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Поки немає доказів, що Росія обмежиться лише Донбасом - посол США в НАТО

28 березня 2022, 08:48

План Кремля взяти Київ всього за кілька днів провалився. Росія поміняє свою тактику. Але цілі Російської Федерації поки що незрозумілі союзникам.

військові, війна, ЗСУ
Немає впевненості в тому, що Путін зупинить увагу лише на Донбасі / Фото Reuters

Росія не змогла реалізувати свої початкові плани під час вторгнення в Україну, але поки що немає вагомих причин припускати, що окупанти обмежать свою увагу лише Донбасом.

Таку думку висловила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

За її словами, в РФ хотіли захопити столицю України Київ за кілька днів.

"Ми маємо докази того, що росіянам не вдалося досягти своїх первинних цілей. А це, як ви добре знаєте, було взяти Київ всього за кілька днів. Отже, через це я думаю, що Росія проводить переоцінку, і вони дали зрозуміти, що збираються змінити свою тактику, але почекаємо трохи. У наступні кілька днів Сполучені Штати в тісній співпраці з союзниками та урядом України будуть шукати доказів цього зсуву", - заявила Сміт.

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"Ми багато разів розмовляли з президентом Зеленським в останні тижні. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні і протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби в протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи (МіГи, які запропонувала Польща, - ред.), то відповідь буде негативною. Сполучені Штати вирішили, що пропозиція Польщі неспроможна... Це суверенне рішення, вони можуть ухвалити це суверенне рішення", - сказала Сміт і додала, що США "дуже зосереджені на потребах в протиповітряній обороні".

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Як повідомляв Главред, 27 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в даний час противник, як і було заявлено Міністерством оборони РФ, переніс свої зусилля на схід України та перейшов до виконання двох основних завдань.

"Перше - оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона на півдні. Тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то його положення в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять і офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб'ємо звідси ворога. По-друге, це означає потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя і зони ООС", - сказав він.

За його словами, військово-політичне керівництво України і командування ЗСУ добре розуміє дану ситуацію та вживає відповідних заходів.

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