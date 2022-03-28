Поки немає доказів, що Росія обмежиться лише Донбасом - посол США в НАТО

План Кремля взяти Київ всього за кілька днів провалився. Росія поміняє свою тактику. Але цілі Російської Федерації поки що незрозумілі союзникам.
Росія не змогла реалізувати свої початкові плани під час вторгнення в Україну, але поки що немає вагомих причин припускати, що окупанти обмежать свою увагу лише Донбасом.
Таку думку висловила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.
За її словами, в РФ хотіли захопити столицю України Київ за кілька днів.
"Ми маємо докази того, що росіянам не вдалося досягти своїх первинних цілей. А це, як ви добре знаєте, було взяти Київ всього за кілька днів. Отже, через це я думаю, що Росія проводить переоцінку, і вони дали зрозуміти, що збираються змінити свою тактику, але почекаємо трохи. У наступні кілька днів Сполучені Штати в тісній співпраці з союзниками та урядом України будуть шукати доказів цього зсуву", - заявила Сміт.
читайте такожВійна Росії проти України провалилася і стала небезпечною для самої РФ - ГіркінПосол США в НАТО додала, що Альянс не надаватиме Україні винищувачі, які необхідні для боротьби з Росією.
"Ми багато разів розмовляли з президентом Зеленським в останні тижні. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні і протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби в протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи (МіГи, які запропонувала Польща, - ред.), то відповідь буде негативною. Сполучені Штати вирішили, що пропозиція Польщі неспроможна... Це суверенне рішення, вони можуть ухвалити це суверенне рішення", - сказала Сміт і додала, що США "дуже зосереджені на потребах в протиповітряній обороні".
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Як повідомляв Главред, 27 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в даний час противник, як і було заявлено Міністерством оборони РФ, переніс свої зусилля на схід України та перейшов до виконання двох основних завдань.
"Перше - оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона на півдні. Тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то його положення в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять і офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб'ємо звідси ворога. По-друге, це означає потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя і зони ООС", - сказав він.
За його словами, військово-політичне керівництво України і командування ЗСУ добре розуміє дану ситуацію та вживає відповідних заходів.
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