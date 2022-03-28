Знищення ВДК Саратов стало ударом для Росії: кораблі ЧФ бояться наближатися до України - Британія

Російський БДК Саратов було знищено ВМС України / ВМС ЗСУ

Після знищення Україною бойового десантного корабля Саратов у Бердянську у Москви з'явилися сумніви щодо ефективності своєї морської агресивної операції. До тимчасово окупованих українських портыв кораблі більше не пришвартовують, оскільки побоюються повторення сценарію. Однак кораблі Чорноморського флоту РФ з акваторії Чорного моря завдають ударів по материковій Україні. Здійснюється дистанційна блокада узбережжя, що перешкоджає міжнародній торгівлі України. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, кораблі ЧФ РФ не підходять до українських берегів для того, щоб не потрапити під вогонь. Вони побоюються повторення сценарію з десантним кораблем Саратов, який українські сили знищили у Бердянську. У такій ситуації впевненість військово-морських сил в успіху своєї операції могла серйозно похитнутися.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, похитнуло впевненість ВМС Росії в проведенні операцій в безпосередній близькості від узбережжя України в майбутньому", - вказують у відомстві.

При цьому підкреслюється, що Росія завдає ударів зі своїх кораблів у Чорному морі по материковій Україні і блокує ведення державою міжнародної морської торгівлі.

Нагадаємо, Військово-морські сили України 24 березня в Азовській операційній зоні знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Саратов. Спочатку повідомлялося про ліквідацію судна Орськ, проте пізніше в Генштабі уточнили, що ліквідували корабель Саратов.