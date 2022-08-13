У Севастополі військових РФ потруїли разом з щурами: серед окупантів є загиблі

Загиблі спробували отруєну щурячою отрутою їжу з лікарняної кухні.
У захопленому РФ Севастополі від отруєння померли вісім російських військових, які перебували на лікуванні в 1472-му військово-морському госпіталі.
Загиблі спробували отруєну щурячою отрутою їжу з лікарняної кухні, розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк.
Він пише про те, що керівництво госпіталю вирішило знищити гризунів, які у великій кількості розплодилися в медичному закладі. Отруту розкидали у всіх приміщеннях госпіталю, включаючи і кухню.
При цьому отрута потрапила в продукти, з яких готували їжу хворим. В результаті вісім військовослужбовців ЗС РФ померли. А 18 - перебувають у важкому стані в реанімації.
Раніше повідомлялося про те, що в Севастополі українські партизани передали в лікарню російським окупантам пиріжки, в яких була щуряча отрута.
Відзначається, що Розплата наздогнала окупантів, які лікували поранення, отримані на війні в Україні, в 1472-му військово-морському клінічному госпіталі МО РФ в Севастополі.
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