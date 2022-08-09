У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

Солдатів РФ отруїли пиріжками/ Фото УНІАН , pixabay.com

В анексованому Росією Криму українські партизани передали до лікарні російським окупантам пиріжки, в яких була щуряча отрута. В результаті вісім путінських солдатів загинули, 18 - в реанімації.

Про це пише видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що розплата наздогнала окупантів, які лікували поранення, отримані на війні в Україні, в 1472-му військово-морському клінічному госпіталі МО РФ в Севастополі.

Як повідомляв Главред, подібні випадки відбувалися і раніше. Зокрема, в березні вісім російських окупантів повернулися додому в цинкових трунах після того, як українська бабуся пригостила їх пиріжками з отрутою.

У Бородянці Київської області місцевий дідусь "пригостив" кадирівців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував частування для загарбників на щурячій отруті.

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