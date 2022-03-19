"8 людей у цинку поїхало": українська пенсіонерка пригостила орків пиріжками "з сюрпризом"

Полонені російські військові

В Україні до боротьби з російськими окупантами підключаються люди похилого віку.

Російські окупанти розповідають про великі втрати в своїх рядах і скаржаться, що у них закінчилася провізія. Перехоплення переговорів загарбників публікують в Мережі.

Зазначимо, що під час однієї з розмов окупант РФ поскаржився співрозмовнику на те, що орки змушені голодувати і від відчаю грабують українські магазини.

Він також розповів історію про те, що після того, як одна місцева бабуся пригостила військових РФ отруєними пиріжками, 8 окупантів стали вантажем 200.

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Перехоплення переговорів окупантів РФ в Україні:

Вчора ще 4 труни привезли!

А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!

Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!

Сухпайки закінчилися, нам тут жерти нічого. Ми пішли геть вчора качку поцупили, коротше! Якщо виходить магазин "бомбануть"сигарети звідти забираємо, продукти. Тому що нічого немає, ти розумієш! Ми голодуємо!

За телику показують, що місцеві вам продукти самі віддають.

Ага! Бабуся одна пиріжки принесла - 8 чоловік в цинку виїхало.

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Нагадаємо, раніше з Мережі розповіли історію про те, як проста Українка збила російський дрон банкою з огірками у Дніпровському районі Києва.

Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не з огірками.

За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла перше, що попалося під руку, і метнула цим в нього.

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