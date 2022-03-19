"8 людей у цинку поїхало": українська пенсіонерка пригостила орків пиріжками "з сюрпризом"

Російські окупанти змушені голодувати і від відчаю грабують українські магазини.
В Україні до боротьби з російськими окупантами підключаються люди похилого віку.
Російські окупанти розповідають про великі втрати в своїх рядах і скаржаться, що у них закінчилася провізія. Перехоплення переговорів загарбників публікують в Мережі.
Зазначимо, що під час однієї з розмов окупант РФ поскаржився співрозмовнику на те, що орки змушені голодувати і від відчаю грабують українські магазини.
Він також розповів історію про те, що після того, як одна місцева бабуся пригостила військових РФ отруєними пиріжками, 8 окупантів стали вантажем 200.
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Перехоплення переговорів окупантів РФ в Україні:
- Вчора ще 4 труни привезли!
- А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!
- Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!
- Сухпайки закінчилися, нам тут жерти нічого. Ми пішли геть вчора качку поцупили, коротше! Якщо виходить магазин "бомбануть"сигарети звідти забираємо, продукти. Тому що нічого немає, ти розумієш! Ми голодуємо!
- За телику показують, що місцеві вам продукти самі віддають.
- Ага! Бабуся одна пиріжки принесла - 8 чоловік в цинку виїхало.
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Нагадаємо, раніше з Мережі розповіли історію про те, як проста Українка збила російський дрон банкою з огірками у Дніпровському районі Києва.
Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не з огірками.
За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла перше, що попалося під руку, і метнула цим в нього.
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