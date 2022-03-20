Пригостила пиріжками з отрутою: українська бабуся відправила 8 окупантів додому в трунах

Втрати Росії у війні з Україною величезні / Фото: news.vice.com/Harriet Salem

Вісім російських окупантів повернулися додому в цинкових трунах після того, як українська бабуся пригостила їх пиріжками з отрутою.

Про це розповів телефоном своїй дівчині один із загарбників. Аудіоперехоплення розмови опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

У розмові військовий РФ скаржився, що військове командування Росії кинуло їх помирати в Україні, через що загарбникам доводиться мародерити і грабувати продуктові магазини.

"Втрат дуже багато... Страшно це все, страшно! Нас кинули. Вся 42-а дивізія, вся наша рота виведена в Джанкой, а нас відрядили сюди. Сухі пайки закінчилися, жерти нічого. Ми вчора пішли качку вкрали. Якщо вийде магазин бомбанути - сигарети звідти забираємо, продукти. Тому що нічого немає, розумієш. Ми голодуємо", - розповів окупант.

Він також розповів про величезні втрати російської армії у війні з Україною. Окупанти відправляють назад в РФ безліч трун з убитими військовими, їхні трупи привозять КамАЗами.

Є й небойові втрати, яким посприяла українська пенсіоерка. За словами окупанта, мирна мешканка нагодувала росіян отруєними пиріжками, після чого в РФ вирушили вісім цинкових трун.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення в ніч на 20 березня.

За словами президента, в місцях особливо жорстоких боїв передній край української оборони завалений трупами російських солдатів, які ніхто не забирає. Навпаки - за ними женуть у наступ нові частини.

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