У Севастополі після "бавовни" окупанти злякалися і поставили блокпост для перевірки авто

Окупанти злякалися і поставили блокпост для перевірки авто / скріншот з відео та https://ua.depositphotos.com/

Після вибухів на військовому аеродромі "Бельбек" в Криму, які сталися ввечері 18 серпня, в Севастополі російські агресори встановили блокпост на в'їзді в місто. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на ньому окупанти зупиняють переважно автомобілі з українськими номерами.

"На в'їзді до Севастополя встановили пункт стоп контролю. Кажуть, гальмують для перевірки машини з українськими номерами. Працюють і пізно вночі", - пишуть користувачі Мережі.

При цьому є інформація, що рух по Кримському мосту між тимчасово окупованим півостровом і країною-агресором РФ "здійснюється в штатному режимі".

Кримський Telegram-канали також продовжують цитувати запевнення "губернатора" Михайла Развожаєва - мовляв, вибухи в районі " Бельбека "всього лише результати роботи системи ППО, яка нібито"збила безпілотний літальний апарат". Стверджується, що в результаті них не було "ніяких пошкоджень і ніхто не постраждав".

"Укрпаблики вже, бачу, почали розганяти заготовки про свою успішну атаку. Прошу зберігати всіх спокій і отримувати інформацію з перевірених джерел", – заявив "гауляйтер".

Вибухи в Криму

Увечері 18 серпня Telegram-канали писали про те, в окупованому Криму пролунали вибухи. За даними очевидців і місцевих пабліків, низку вибухів почули в Керчі та Севастополі на аеродромі Бельбек.

За неофіційними даними, Збройні сили України, нібито завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. Пізніше в ЗСУ повідомили, що в Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) написав у Telegram: "Удар по аеродрому (аеропорту) Бельбек. Пожежа і детонація".

Тим часом окупаційна влада Криму заявляла, що в Севастополі був збитий безпілотник.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк анонсував на анексованому півострові "яскравий" Оксамитовий сезон. За його словами, Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

Інші новини: