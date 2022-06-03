Скандал навколо зерна розгорається: Туреччина відмовилася від індійської пшениці - ЗМІ

Туреччина відмовилася купувати індійську пшеницю / УНІАН

Туреччина відмовилася купувати партію індійської пшениці. Сторона заявила, що зерно нібито було заражене і відправило судно назад. Про це повідомляє timesofindia.

Судно Ince Akdeniz мало передати понад 56 тис. тонн пшениці. Через відмову воно повертається назад в порт Кандала. Рішення Туреччини викликало велику стурбованість серед індійський зернотрейдерів.

Турецька влада стверджує, що в цій партії була виявлена індійська краснуха, у зв'язку з цим було відмовлено у ввезенні зерна.

Індія поки не прокоментувала ситуацію. Офіційні особи вважають, що можлива наявність захворювання може викликати серйозну заклопотаність у будь-якої країни-імпортера не дивлячись на те, що це рідкісний випадок.

Існує загроза того, що попит на індійську пшеницю може значно знизиться на міжнародному ринку. Це може спровокувати зниження цін на зерно.

Поки невідомо, збіг це чи ні, але раніше посол Києва в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина незаконно купує українське зерно, яке було викрадено російською армією. Дипломат звернувся за допомогою до Інтерполу і до турецької влади, щоб розслідувати, хто саме причетний до поставок українського зерна транзитом через турецькі води.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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