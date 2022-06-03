Україна не отримувала жодних гарантій від Росії щодо зерна - Кулеба

Україна не отримувала жодних гарантій від Росії-Кулеба / Reuters

Влада України не отримувала жодних гарантій від Росії про безпечний прохід суден із зерном з українських портів, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами міністра, Україна готова створити всі потрібні умови для відновлення експорту українського зерна з порту Одеси.

"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки ніяких гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - підкреслив Кулеба.

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Як відомо, в українських портах заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, яке повинні були відправити в країни Африки та Азії. Однак через активність російських кораблів у Чорному морі та загрозу висадки російського десанту в Одесі, експорт цього зерна є неможливим.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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