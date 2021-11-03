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Перед смертю Антон Поляков зустрівся з хакером, якого розшукують за кіберзлочини - ЗМІ

3 листопада 2021, 08:03

Хатаї Алієва представили Полякову як друга помічника нардепа Скороход Рустама Джамбулатова та "менеджера соцмереж". Чоловік оголошений у розшук в Азербайджані.

Антон Поляков
Антон Поляков раптово помер 8 жовтня 2021 року / УНІАН

Народний депутат України Антон Поляков, який помер в таксі на початку жовтня, провів останні години свого життя в товаристві помічника нардепа Аннни Скороход Рустама Джамбулатова і якогось Хатаї Алієва, який на своїй батьківщині в Азербайджані перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кіберзлочинів.

Як пише Telegraf, Алієва представили Полякову як друга Джамбулатова та "менеджера соцмереж".

За даними ЗМІ Азербайджану, Хатаї Алієва звинувачують у скоєнні кіберзлочину — крадіжки грошових коштів або інформації з використанням комп'ютерних технологій. Тобто фактично чоловік є хакером.

При цьому на сайті Служби державної безпеки, що є ініціатором розшуку Алієва, не вказано, за що саме розшукують 31-річного уродженця міста Хачмаз.

Видання також знайшло відповідний аккаунт у соцмережі Facebook, проте стверджувати, що він належить саме Алієву не можна – Остання активність там зафіксована ще в 2016 році.

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Згідно з даними у Facebook, Хатаї Алієв закінчив університет Білг в Стамбулі. На останньому, до речі, є факультет комунікацій, де можна отримати комп'ютерну освіту, що підходить для майбутнього хакера, а сам виш входить в трійку кращих в Туреччині.

Смерть Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова. Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з народним депутатом Антоном Поляковим у вечір його смерти. Запис зроблено в ресторані, де політик був у компанії помічника нардепа Анни Скороход Рустама Джамбулатова і громадянина Азербайджану Хатаї Алієва.

31 жовтня народний депутат Ганна Скороход розповіла про смерть депутата Антона Полякова. За її словами, вони з Поляковим були заручені іта планували розписатися.

"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь беліберду, яку придумують пан Єнін (Євген Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України - ред.)", - сказала нардеп.

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