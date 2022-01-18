Потужна атака хакерів на держсайти: з'ясувалися нові подробиці

Нові подробиці кібератаки на держсайти / Reuters

Розслідування кібератаки на державні сайти України, яка трапилась 14 січня, триває. Державна служба спеціального зв'язку опублікувала нові подробиці, інформує Тelegram Держспецзв'язку.

"На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft, для знищення даних, зафіксовано в декількох установах, що стали жертвами атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що дейфейс (заміна інформації, що відображається) сайтів атакованих держорганів і знищення даних за допомогою вайпера - це складові однієї кібератаки. Вона була спрямована на нанесення максимального збитку державним електронним ресурсам.

Потужна кібератака на держсайти

У ніч на 14 січня сталася Глобальна хакерська атака на сайти Уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт дія.

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.

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