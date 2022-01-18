Потужна атака хакерів на держсайти: з'ясувалися нові подробиці

Кібератака була спрямована на нанесення максимального збитку державним електронним ресурсам.
Розслідування кібератаки на державні сайти України, яка трапилась 14 січня, триває. Державна служба спеціального зв'язку опублікувала нові подробиці, інформує Тelegram Держспецзв'язку.
"На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft, для знищення даних, зафіксовано в декількох установах, що стали жертвами атаки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що дейфейс (заміна інформації, що відображається) сайтів атакованих держорганів і знищення даних за допомогою вайпера - це складові однієї кібератаки. Вона була спрямована на нанесення максимального збитку державним електронним ресурсам.
Потужна кібератака на держсайти
У ніч на 14 січня сталася Глобальна хакерська атака на сайти Уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт дія.
Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.
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