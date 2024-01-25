Російська піхота пішла на штурм ЗСУ: їх зустріли Бредлі і рій FPV-дронів, все закінчилось епічно

Військові продемонстрували блискучу взаємодію FPV, Бредлі та піхоти.

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Тривають важкі бої з окупантами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

47 окрема механізована бригада показала знищення живої сили противника на Авдіївському напрямку. Зокрема, продемонстрували, чим закінчився штурм Степового для ще однієї ворожої групи.

На кадрах видно, як група російських окупантів висунулась на штурм позицій захисників, але ще дорогою їх зустріли американські "Бредлі" (ті самі, які, на переконання кремлівських пропагандистів, нібито "неефективні" у боях).

Невдовзі у бій вступили дрони-камікадзе ЗСУ. Вони філігранно знищували живу силу противника, яка намагалась сховатися у лісопосадках.

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Врешті до бою приєдналися самі піхотинці - у цей етап військові застосовували стрілецьку зброю.

ЗСУ знищують штурмовиків РФ у Степовому - дивіться відео:

Ситуація на фронті - РФ кидає усі сили на Авдіївку

Російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївку й околиці. Напередодні західні аналітики вже фіксували просування загарбників вулицями міста.

Проте проблема в іншому. За словами військового-"легіонера" Максима Морозова, акцентувати варто не так на боях, як на спробах РФ перебити "дорогу життя" ЗСУ. Для цього ЗС Росії масово скидають КАБи.

Те, що ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, підтверджував і начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Героя України, сержанта 110-ї окремої механізованої бригади Ігоря Тимощука, росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості.

"Артилерія нашої і сусідніх бригад, що знаходилися по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її утримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно... через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки ми з силами такими ж. А вони по своїх трупах просто проходили", - пояснив український захисник.

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