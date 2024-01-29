Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

Російський диктатор Володимир Путін збирається відвідати Туреччину в лютому, щоб зустрітися з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.
Головною темою переговорів буде війна в Україні. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє російський Інтерфакс.
На запитання журналістів "Інтерфаксу", чи справді візит глави Кремля до Туреччини готується у лютому, Ушаков відповів: "Так, готується візит".
При цьому він зазначив, що "українська тематика буде, напевно, одним з основних предметів переговорів".
Проте дату зустрічі та всі теми, які планується обговорити, Ушаков не повідомив.
Раніше очільник МЗС Литви назвав головну умову, як зупинити Путіна. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Для цього Україна повинна перемогти країну-агресорку Росію у війні, заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.
Нагадаємо, раніше дипломат пояснив, чому Захід не ліквідує Путіна на тлі ризику війни з РФ. Європейці хочуть бути готовими до негативних сценаріїв, але не хочуть, щоб війна з Росією почалася раніше, ніж вони підготуються.
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