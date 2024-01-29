Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

Євросоюз запровадив проти Росії серйозні санкції, проте це не зупинило окупантів від продовження військової агресії проти України, сказав Жозеп Боррель.

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Санкції ЄС проти Росії не дозволили вигнати окупантів з України - Боррель / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Санкції Європейського Союзу послабили агресора Росію, втім, не змусили її вивести свої окупаційні війська з України. Інтенсивність бойових дій зростає, світла в кінці тунелю поки що не видно. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Під час свого виступу на транспортному інвестиційному форумі ЄС-Центральна Азія він розповів про те, що війна Росії проти України - очевидний сигнал того, наскільки критично важливим є спільний захист основних принципів ООН.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - сказав Боррель.

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Також дипломат акцентував увагу на тому, що Євросоюз запровадив серйозні санкції проти Росії. Обмеження значно послабили військову машину окупантів, втім, незважаючи на це, інтенсивність боїв зростає, і світла в кінці тунелю не видно.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - наголосив Жозеп Боррель.

Війна Росії проти України

Глава Кремля Володимир Путін "зібрався" воювати ще декілька років, написали журналісти The Telegraph. На думку авторів матеріалу, Росія має намір вести бойові дії проти України 3-4 роки. Окупантам навряд чи вистачить сил для ведення масштабних операцій у 2024 році.

Президент Володимир Зеленський сказав, що треба вірити в завершення війни у 2024 році. За його словами, Україна зараз опинилася в складній ситуації, проте завдати поразки Росії, як і раніше, можна.

І Росія, і Україна все більше виснажені, вважає адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс. Згідно з його оцінкою, у 2024 році сторони можуть вийти на перемовини, а Київ піде до НАТО.

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