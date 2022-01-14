В СБУ знайшли ознаки причетності Росії до кібератаки на держсайти

Російські хакери могли атакувати держсайти України-СБУ / IBTimes UK

Українські правоохоронці займаються розслідуванням кібератаки на державні сайти України, яка сталася минулої ночі.

Судячи з перших результатів, до кібератаки може бути причетна Росія.

"Зараз можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

Також у спецслужбі зазначили, що розслідування продовжиться і на вихідних.

"Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження", - додали в СБУ.

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Як відомо, сьогоднішня кібератака на держсайти стала найпотужнішою за останні чотири роки.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 Січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

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