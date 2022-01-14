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У МЗС натякнули на причетність РФ до масової хакерської атаки

14 січня 2022, 13:55

Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем, підкреслив Олег Ніколенко.

МЗС України, будівля
У МЗС України прокоментували масштабну кібератаку / ua.depositphotos.com

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував масову кібератаку на урядові сайти України.

Він натякнув, що сьогоднішня кібератака могла бути справою рук російських хакерів. Про це представник українського зовнішньополітичного відомства розповів американському журналісту Крістоферу Міллеру, пише він у Twitter.

"Висновки робити поки рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому", - заявив Ніколенко.

Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем, додав Ніколенко.

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Масова хакерська атака

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 Січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

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Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

Радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович вважає, що повідомлення "як би натякає на зломщиків з невідомої Федерації або вусатої республіки" і написано з метою "посварити Україну і Польщу".

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