Потужна атака хакерів: в Україні "лягли" ще кілька держресурсів

Хакери атакували сайти органів влади / Reuters

В Україні зафіксована потужна кібератака на ряд офіційних сайтів державних структур.

У п'ятницю, 14 січня, сайти Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду, а також Єдиний реєстр судових рішень піддалися хакерській атаці і не працюють. При спробі завантаження сайти не активні, повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що сайт Єдиного реєстру судових рішень також не завантажується.

Журналісти дізналися, що також не працює портал Судова влада.

При цьому сайт Конституційного Суду функціонує в звичайному режимі.

Реклама

Як додає видання Кореспондент, що не працював і інтернет-ресурс Офісу генпрокурора. Уточнимо, що станом на 16: 20 сайт знову працює.

читайте такожХакерська атака на Україну - поразка РФ на переговорах з НАТО: Київ знайшов слід Москви в кіберударі

Масова хакерська атака

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 Січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

читайте такожУ МЗС натякнули на причетність РФ до масової хакерської атаки

Читайте ще: