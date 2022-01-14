Хакерська атака на Україну - поразка РФ на перемовинах з НАТО: Київ знайшов слід Москви в кіберударі

Хакери Росії намагалися кинути тінь за хакерську атаку на Польщу - Центр стратегічних комунікацій / IBTimes UK

Хакерська атака на сайти державних органів, яка сталася в ніч з 13 на 14 січня, стала найбільшим забороненим комп'ютерним втручанням в роботу українських серверів за останні 4 роки. Згідно з першими даними, у Києва є підстави вважати, що за кібератакою стоїть Росія, яка, таким чином, відповіла на провал перемовин з НАТО щодо майбутнього вступу України до Альянсу. У США припустили впровадження нових санкцій проти Москви, якщо будуть чіткі докази участі російської держави у цих діях.

Як розповів під час свого брифінгу голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктор Жора, хакерська атака стала найпотужнішим кібервтручанням за останні чотири роки, якщо казати про масштаби охоплення.

"На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки – це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення", - сказав Жора.

Також він підкреслив, що наразі проводиться розслідування, до якого вже підключили міжнародних партнерів України.

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Влада знайшла в хакерській атаці слід Росії

У пресслужбі Міністерства інформаційної політики заявили, що на основі перших даних можна припустити, що атаку здійснила Росія з метою дестабілізації ситуації в країні.

"Українські інтернет-ресурси з початку російської військової агресії атакуються вже не в перше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли до світових підручників для кіберспеціалістів. Мета таких атак - дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос і зневіру в суспільстві", - додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Атака може бути пов'язана з провалом перемовин Росії з НАТО щодо України

У Центрі уточнили, що остання масштабна атака була зафіксована після того, як ЗСУ використовували в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі безпілотники Bayraktar. Тоді хакери здійснили спробу злому сторінок українських медіаресурсів та громадських організацій.

Фахівці припускають, що росіяни вирішили "відповісти" за провал перемовин Москви з НАТО щодо євроатлантичного майбутнього України.

"А ось такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов'язана з нещодавньою поразкою Росії на перемовинах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", - йдеться в повідомленні.

Аргументи на користь причетності Росії до хакерської атаки

Фахівці Центру стратегічних комунікацій відзначають, що на слід РФ вказує і хронологія того, як поширювалася сама новина про хакерську атаку. Спочатку про це повідомили в соціальних мережах, причому "зливні бачки". Далі новина з'явилася в російських ЗМІ. В Україні новину стали публікувати десь з 7 ранку.

Крім того, вони вважають, що згадки низки історичних питань сигналізують про спробу перевести стрілки в ситуації з комп'ютерним втручанням на Польщу.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, щоб кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, щоб посварити 2 дружніх сусідських країни", - підкреслюється у повідомленні.

Польща припускає роль Росії у кібератаках на Україну

В агентстві Bloomberg зазначили, що наразі жодне хакерське угруповання не взяло на себе відповідальність за кібернетичну атаку на українські сайти. Заяв від Кремля поки що не було. Країни-партнери України в Євросоюзі засудили хакерське втручання, а Польща вважає, що це почерк Росії.

"Кібератака, про яку повідомила українська сторона, є частиною типової діяльності спецслужб Російської Федерації", - сказав спікер міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Захід може впровадити нові санкції проти РФ через кібератаку на Україну

Як повідомляє Financial Times, посол Штатів в НАТО Джуліана Сміт раніше заявила, що американська влада має намір спостерігати за ситуацією, пов'язаною з кібератакою на урядові сайти України. Якщо докази російської причетності до цього інциденту будуть "безумовними", Захід сприйме це як відновлення агресії проти Києва. Ситуація може призвести до запуску нових санкцій проти РФ.

"Ми стежимо за всім, що Росія збирається робити щодо України. Ми налаштовані, що будуть спрямовані деякі зусилля щодо дестабілізації України зсередини", - підкреслила Джуліана Сміт.

Хакерська атака на державні сайти України

У ніч з 13 на 14 січня сталася хакерська атака на низку урядових сайтів. Серед них ресурси Міністерства закордонних справ, Міносвіти, ДСНС, Мінспорту, Міненерго та Мінагрополітики. На їх головних сторінках з'явилося повідомлення провокаційного характеру. Контент сайтів змінено не було, а витоку даних не сталося. Роботу сайтів відновлено.

Речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інцидент, заявив, що наразі зарано робити висновок про те, хто може бути причетний до кібератак на українські сайти. Однак він підкреслив існування давньої історії, пов'язаної з російськими кібератаками проти України.