У Рубіжному окупанти втратили 70% роти: понад три тижні намагались захопити одну вулицю:

Російські військові втратили 70% роти у боях за одну вулицю в Рубіжному / Reuters, Радио Свобода

Російські окупанти три тижні намагалися захопити одну вулицю у Рубіжному Луганської області. За цей час українські захисники знищили 70% особового складу ворожої роти. Про це заявив полонений з Луганська, якого мобілізували з лав "народної міліції ЛНР", повідомляє СБУ.

"Вулицю Леніна (зараз Володимирська) ми проходили загалом тижні 3, можливо 4", – сказав полонений.

Як повідомляється, на східній ділянці фронту окупанти мають чисельну перевагу - щонайменше у 20 разів.

Росіяни поповнювали свої втрати мобілізованими новобранцями. "Підкріплену" бригаду з Рубіжного згодом відправили на Сєвєродонецьк. Українські воїни обстріляли позиції армії РФ і ті вирішили здатись у полон, щоб хоча б зберегти життя.

Відео з'явиться пізніше...

читайте такожЗСУ взяли в полон льотчика-найманця ПВК Вагнера, який бомбив міста України

Нагадаємо, російські окупанти настільки захоплено крали форму українських військових, що не помітили, як потрапили у полон. Військовий медик взяв у полон одразу вісьмох путінських солдатів.

Як повідомляв Главред, у Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.

Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області.

Інші новини: