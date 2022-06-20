У Рубіжному окупанти втратили 70% роти: понад три тижні намагались захопити одну вулицю:

Побиту бригаду з Рубіжного перекинули у Сєвєродонецьк, щоб ті захопили місто.
Російські окупанти три тижні намагалися захопити одну вулицю у Рубіжному Луганської області. За цей час українські захисники знищили 70% особового складу ворожої роти. Про це заявив полонений з Луганська, якого мобілізували з лав "народної міліції ЛНР", повідомляє СБУ.
"Вулицю Леніна (зараз Володимирська) ми проходили загалом тижні 3, можливо 4", – сказав полонений.
Як повідомляється, на східній ділянці фронту окупанти мають чисельну перевагу - щонайменше у 20 разів.
Росіяни поповнювали свої втрати мобілізованими новобранцями. "Підкріплену" бригаду з Рубіжного згодом відправили на Сєвєродонецьк. Українські воїни обстріляли позиції армії РФ і ті вирішили здатись у полон, щоб хоча б зберегти життя.
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Нагадаємо, російські окупанти настільки захоплено крали форму українських військових, що не помітили, як потрапили у полон. Військовий медик взяв у полон одразу вісьмох путінських солдатів.
Як повідомляв Главред, у Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.
Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області.
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