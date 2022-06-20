Бойовий медик взяв у полон одразу вісім окупантів, поки ті крали форму ЗСУ

Росіяни потрапили в полон за улюбленим заняттям - крадіжкою / Фото СтратКом ЗСУ

Російські окупанти настільки захоплено крали форму українських військових, що не помітили, як потрапили у полон.

Як повідомив Telegram-канал СтратКом ЗСУ, військовий медик взяв у полон одразу вісьмох путінських солдатів.

"Історія гідна сценарію для фільму. Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили до часу на купі та розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся, щоби щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі... Результат – бойовий медик взяв у полон вісім росіян. Такі у нас медики", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.

Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області.

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