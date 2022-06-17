"Армія бомжів": на Харківщині окупанти вкрали в українців плитку, але додому не довезли

Окупанти вкрали плитку на Харківщині / Фото t.me/AFUStratCom

В Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.

Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області, передає Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

Також на позиціях ворога в населеному пункті було знайдено інші речі загарбників, марковані літерою Z, російські номерні знаки для авто.

Забрати награбоване російські військові не встигли.

"Всі чимось сильно отруїлися і миттєво лягли спати", - іронічно констатується в повідомленні.

"Армія бомжів вийшла на новий рівень", – додали в мережі.

Фото t.me/AFUStratCom

Фото t.me/AFUStratCom

Фото t.me/AFUStratCom

Як повідомляв Главред, в Мелітополі Запорізької області місцеві жителі труять окупантів. Вони обробили хімікатами черешню, яку вкрали російські військові.

У Бородянці Київської області місцевий дідусь "пригостив" кадировців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.

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