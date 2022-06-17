"Армія бомжів": на Харківщині окупанти вкрали в українців плитку, але додому не довезли

Плитку росіяни сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на звільненій території.
В Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.
Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області, передає Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
Також на позиціях ворога в населеному пункті було знайдено інші речі загарбників, марковані літерою Z, російські номерні знаки для авто.
Забрати награбоване російські військові не встигли.
"Всі чимось сильно отруїлися і миттєво лягли спати", - іронічно констатується в повідомленні.
"Армія бомжів вийшла на новий рівень", – додали в мережі.
Як повідомляв Главред, в Мелітополі Запорізької області місцеві жителі труять окупантів. Вони обробили хімікатами черешню, яку вкрали російські військові.
У Бородянці Київської області місцевий дідусь "пригостив" кадировців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.
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