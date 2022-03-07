"Російський корабель, йди на*": у Чорному морі українські військові знищили російське судно

Ворог несе чергові втрати. Під Одесою знищено російський військовий корабель.
Українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації. Про це 7 березня повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Трохи тримали інтригу, але зараз вже можу сказати. "Російський корабель, пішов на*". У ворога - втрати, а наші - молодці. Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель", - сказав він.
При цьому Братчук не уточнив інші подробиці.
Як повідомляв Главред, днями Збройні Сили України атакували один з великих десантних кораблів РФ, які перебували в територіальних водах України в районі Одеси.
Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.
"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.
Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий, корабель, йди нах..й!".
Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.
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