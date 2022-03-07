"Російський корабель, йди на*": у Чорному морі українські військові знищили російське судно

Корабель РФ знищено під Одесою / Фото Reuters

Українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації. Про це 7 березня повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Трохи тримали інтригу, але зараз вже можу сказати. "Російський корабель, пішов на*". У ворога - втрати, а наші - молодці. Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель", - сказав він.

При цьому Братчук не уточнив інші подробиці.

Як повідомляв Главред, днями Збройні Сили України атакували один з великих десантних кораблів РФ, які перебували в територіальних водах України в районі Одеси.

Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

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"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий, корабель, йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

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