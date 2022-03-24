Перевозив 400 піхотинців, танки і БТРи: Арестович розповів деталі про знищений корабель РФ Орськ

Арестович розповів деталі про знищений корабель РФ Орськ/ УНІАН

Українські військові у четвер, 24 березня, знищили у порту Бердянська великий десантний корабель Росії Орськ. На борту судна були чотири сотні російських військових, а також танки і бронетранспортери.

Деталі про знищення російського корабля розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у відеозверненні. Також він повідомив, яких ще втрат завдали ЗСУ армії російських окупантів.

"Сьогодні був знищений 49-й передовий командний пункт російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів. Він раптово вибухнув у порту Бердянська. Ще один корабель був пошкоджений", – розповів Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що, згідно з даними Воєнно-морських сил України, обома кораблями командували зрадники України, які перейшли на бік Росії ще у 2014 році.

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцями ЗСУ вдалося знищити сховище палива місткістю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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