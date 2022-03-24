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"Досягли величезної мети": у Міноборони прокоментували знищення корабля "Орськ"

24 березня 2022, 12:42

Іншої інформації про те, що ще було на борту знищеного корабля, заступник міністра оборони Ганна Маляр не стала озвучувати.

Орськ
корабель окупантів "Орськ" / ВМС України

Знищення великого десантного корабля окупантів "Орськ" у бухті Бердянська - досягнення величезної мети. Про це заявила заступник керівника міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканал Рада.

Вона також розповіла про масштаби ураженої ЗСУ мети. Заступник міністра оборони заявила, що знищений десантний корабель може перевозити до 20 танків, 45 БТРів або 400 чоловік особового складу, тобто десантників.

Іншої інформації про те, що ще було на борту знищеного корабля, Маляр не стала озвучувати ‒ мовляв, таку інформацію можуть оприлюднити тільки представники Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України в порту Бердянськ знищили ворожий десантний корабель "Орськ".

"Доброго ранку, ми з України! У захопленому Росією порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!",- йдеться в повідомленні ВМС Збройних Сил України в Facebook.

Як видно на фото інциденту, на "Орську" відразу виникла сильна пожежа.

Пізніше в Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що, крім знищення військового корабля окупантів "Орськ", виявилися пошкоджені ще два інших ворожих судна.

За їх словами, крім кораблів, бійцями ЗСУ вдалося знищити сховище палива місткістю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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ЗСУ російське вторгнення новини України
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