У "Росатомі" кажуть, що не контролюють захоплену російськими агресорами ЗАЕС

В "Росатомі" кажуть, що не контролюють захоплену російськими агресорами ЗАЕС / УНІАН

В російської корпорації "Росатом", чиї співробітники прибули на тимчасово захоплену окупантами Запорізьку атомну електростанцію, заявили-мовляв, атомна станція не перебуває під їхнім контролем. Про це гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов заявив у розмові з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"У телефонній розмові з гедиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому", але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому", – сказано в повідомленні.

Також Лихачов стверджує, що управлінням і експлуатацією "займається український персонал". А російські "експерти" нібито виступають в ролі консультантів.

читайте такожМАГАТЕ почала отримувати дані з систем моніторингу Запорізької АЕС-зв'язок відновлено

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку. Зокрема, окупанти використовують ЗАЕС як військову базу.

12 березня стало відомо, що МАГАТЕ вдалося відновити зв'язок з системами моніторингу із Запорізької АЕС. Водночас зв'язку з Чорнобильською АЕС досі немає.

Інші новини: