Страшний злочин проти людства і спроба залякати: Арестович оцінив Російські чутки про хімічну зброю в Україні

Олексій Арестович / УНІАН

Російські пропагандисти разом з тамтешніми офіційними особами в останні дні активно просувають тему нібито використання хімічної та біологічної зброї українцями. Але окупанти намагаються залякати жителів України своїми можливими терактами. Таку думку висловив радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, для використання хімічної зброї потрібна велика кількість складних умов.

"І повітря, і температура. З військової точки зору її використання безглуздо", - сказав Арестович.

Він також зазначив, то в самому неймовірному випадку, якщо Росія все ж використовує таку зброю, то проти неї введуть санкції, які зламають окупантів за дві доби.

"Вони на це не підуть. Швидше за все, це спроби залякати", - підсумував радник глави ОП.

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Нагадаємо, раніше британська преса написала, що Москва, можливо, готує собі грунт у вигляді запуску дезінформаційної кампанії для того, щоб застосувати хімічну зброю на території України, як це було під час війни в Сирії.

Як пише видання The Guardian, стурбованість США і Великобританії виникла почасти після того, як в середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії є документи, які свідчать про те, що США нібито підтримували програму біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою і сибірською виразкою.

Вашингтон і Київ спростували ці звинувачення.