Росія готує теракт на ЧАЕС, щоби звинуватити Україну - розвідка

Окупанти готують теракт на ЧАЕС / Фото УНІАН

Російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоби згодом звинуватити Україну.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

"За наявною інформацією, Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують покласти на Україну", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України.

"Зараз і Україні, і світі, і самій Росії розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише вистава за бездарним сценарієм", - зазначили у відомстві.

Як відомо, російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Станція знеструмлена.

Вранці 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

Чим загрожує знеструмлення ЧАЕС

Близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які знаходяться в сховищі відпрацьованого ядерного палива, потребують постійного охолодження. Охолоджувати їх можливо лише при наявності електропостачання.

У разі, якщо не буде електрики, насоси не будуть виробляти охолодження. Через це зросте температура в басейнах витримки, виникне пара і радіоактивні речовини почнуть виходити в навколишнє середовище.

Радіоактивну хмару може рознести вітром в інші регіони України, а також в Білорусь, Росію, Європу.

Відключення електрики небезпечно ще й тим, що на об'єкті не буде працювати вентиляція, тому весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання.

Через відсутність електрики в разі необхідності не спрацює система пожежогасіння, а ризик пожежі є, якщо в об'єкт потрапить снаряд.

Російські військові не допускають українську ремонтну бригаду на ЧАЕС. Туди ж зайшли так звані "фахівці з атомної енергетики" з Білорусі, але під їхнім виглядом заходять групи російських диверсантів для організації теракту.

З метою пропаганди російські загарбники готують фейкові "докази" причетності українських захисників до теракту.

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