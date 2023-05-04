Удар по Москві: 9 травня Путін може стати легітимною військовою ціллю - Світан

Полковник запасу переконаний, що Україна не стоїть за атакою Кремля 3 травня, адже в цьому не було сенсу.

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9 травня Путін може стати легітимною військовою метою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Кремлі пролунали вибухи 3 травня. Виявилося, що це була атака безпілотників. Влада країни-агресорки одразу спробувала у всьому звинуватити Україну. Однак насправді, Україні немає сенсу витрачати свої безпілотники на подібні акції. Але 9 травня Путін може стати легітимною військовою ціллю як верховний головнокомандувач армії РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Якщо в цей день (9 травня - Главред) по Путіну буде завдано удару, він буде легітимною військовою ціллю як верховний головнокомандувач армії РФ. Також і сама колона військової техніки на параді буде військовим об'єктом", - сказав Роман Світан.

Він переконаний, що в такому випадку ні в кого "не виникне питань - чому". Світан вважає, що Україна не причетна до цієї атаки.

відео дня

"Зараз Україні не було сенсу бити по Кремлю, це притягнута за вуха версія. Це були або дії партизан, або провокація з метою скасування параду 9 травня, або створення приводу для удару по Україні", - пояснив Світан.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що Україна не атакує російського диктатора Путіна чи Москву. Держава використовує зброю лише для захисту своєї території.

Дивіться відео про те, як безпілотник атакував Кремль:

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