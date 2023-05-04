"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

На думку російського публіциста, диктатор розглядав можливість нанесення точкового ядерного удару по Україні.

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Путін двічі міг віддати наказ про ядерний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Росія погрожує нанесенням ядерного удару по Україні. Російський диктатор Володимир Путін був на межі використання цієї зброї. Таких моментів було два. Про це заявив російський публіцист Валерій Соловей в ефірі передачі Юлії Латиніної на УНІАН.

Путін не хотів починати велику ядерну війну, але розглядав можливість нанесення такого удару по одній або декількох точках.

Вперше реальна загроза ядерного удару по Києву з'явилася в березні минулого року. Він міг піти на такий крок через психологічні фактори. Тоді він навіть поклав на стіл "ядерну папку".

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"Ми були протягом декількох годин буквально напередодні використання тактичної ядерної зброї", - сказав Соловей.

Другий раз ситуація повторилася досить недавно, як каже публіцист.

"Знову-таки причини я не розумію, але в той момент це була не ілюзорна можливість. Так що опція залишається", - додав він.

Більшість людей в оточенні "директора" РФ виступають проти початку ядерної війни. У порівнянні з початком повномасштабної війни їх категорична позиція лише зміцніла.

Соловей зазначив, що наближені до диктатора люди можуть заблокувати ядерну зброю, не виконавши можливий наказ Путіна.

"Блокування - це вже те, що виходить від людей, наділених дуже великою владою", — пояснив експерт.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території Республіки Білорусь тактична ядерна зброя. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати переговори щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

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