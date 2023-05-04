УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2023, 20:25 оновлено 4 травня, 20:49
2194
На думку російського публіциста, диктатор розглядав можливість нанесення точкового ядерного удару по Україні.
Валерій Соловей, Володимир Путін, ядерна зброя
Путін двічі міг віддати наказ про ядерний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Росія погрожує нанесенням ядерного удару по Україні. Російський диктатор Володимир Путін був на межі використання цієї зброї. Таких моментів було два. Про це заявив російський публіцист Валерій Соловей в ефірі передачі Юлії Латиніної на УНІАН.

Путін не хотів починати велику ядерну війну, але розглядав можливість нанесення такого удару по одній або декількох точках.

Вперше реальна загроза ядерного удару по Києву з'явилася в березні минулого року. Він міг піти на такий крок через психологічні фактори. Тоді він навіть поклав на стіл "ядерну папку".

відео дня

"Ми були протягом декількох годин буквально напередодні використання тактичної ядерної зброї", - сказав Соловей.

Другий раз ситуація повторилася досить недавно, як каже публіцист.

"Знову-таки причини я не розумію, але в той момент це була не ілюзорна можливість. Так що опція залишається", - додав він.

Більшість людей в оточенні "директора" РФ виступають проти початку ядерної війни. У порівнянні з початком повномасштабної війни їх категорична позиція лише зміцніла.

Соловей зазначив, що наближені до диктатора люди можуть заблокувати ядерну зброю, не виконавши можливий наказ Путіна.

"Блокування - це вже те, що виходить від людей, наділених дуже великою владою", — пояснив експерт.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території Республіки Білорусь тактична ядерна зброя. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати переговори щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

Інші новини:

війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін ядерна війна вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

21:11 Україна
"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

20:25 Україна
РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю

РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю

19:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:11

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

21:04

"Залишу посаду міністра і поїду жити в село": Кулеба розповів про плани після перемоги УкраїниВідео

20:49

У Туреччині на саміті сталася потужна бійка між депутатами України та делегацією з РосіїВідео

20:25

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

19:57

РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:55

Вся сяє: Олена Зеленська в шикарному вбранні приїхала на коронацію Чарльза IIIВідео

19:41

Україна могла вдарити по Кремлю, але це зробили інші: Світан - про сценарії атакиВідео

19:27

Сергій Стерненко. Удар по Кремлю перелякав росіян, Україна візьме БєлгородВідеоблоги

19:20

Основна версія удару по КремлюПогляд

Реклама
19:04

"Очікуємо дещо": Зеленський заявив про готовність до контрнаступу ЗСУВідео

18:40

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

18:29

В Україні можуть зникнути паспорти-книжечки: Рада розгляне питання

18:29

Розлученого Жадана застукали з популярною співачкою, що гуляють "за ручку"

18:00

Ніякої ядерки не будеПогляд

17:59

Пережив батька на три місяці: у свій день народження на війні загинув молодий спортсмен

17:55

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

17:36

Вдарять сильні заморозки: синоптики попередили про жорстоку погоду в травніВідео

17:12

Кондиціонер в інтер’єрі: естетичні варіанти розташування новости компании

17:09

Як в Україні оформити розстрочку погашення комунальних боргів: детальна інструкція

17:09

Мера Одеси Труханова заарештували: його підозрюють у розтраті 92 мільйонів гривень

Реклама
17:05

На війні вбили українського режисера і сценариста

16:54

"Ворог може переступити червону межу": Гуменюк попередила про високу загрозу ударів по УкраїніВідео

16:45

Росіян, які незаконно заїхали в Крим, планують виганяти індивідуальноВідео

16:30

До чого тут Христина Соловій: Сергій Жадан розлучається

16:28

"Готують великий розгром": астролог назвала 4 міста України, яким загрожує велика небезпекаВідео

16:23

Окупанти готуються відходити з Херсонської та Запорізької областей - Світан

16:22

"Радикальні групки, що розмахують чимось ядерним": Зеленський розніс РФ за погрози його ліквідаціїВідео

16:00

На війні з окупантами Росії загинув воїн ЗСУ, весільне фото якого публікував The Times

15:54

Краще гірка правда, ніж солодка брехня: названо 5 знаків зодіаку, які ніколи не кривлять душеюВідео

15:46

Перед посадкою помідорів в лунки кидають пісок і яєчні шкаралупи: що це дає

15:45

Найвдаліший рецепт: млинці ніколи не прилипнуть до сковороди - додаємо 2 краплі секретної рідиниВідео

15:33

Центр допомоги ВПО, заснований командою фінансиста Андрія Волкова, за рік прийняв 700 осіб та став одним з кращих у Запоріжжі актуально

15:16

Петросян потрапив до реанімації: у нього не припинялася кровотеча

15:15

"Росії треба показати місце": у Польщі заявили, що Україна повинна здобути потужну перемогуВідео

14:50

Каменських і Потап пристрасно зізналися один одному в любовіВідео

14:49

ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation

14:47

Удар по Москві: 9 травня Путін може стати легітимною військовою ціллю - СвітанВідео

14:09

Не буде колишніх цін на продукт, який є на кухні у кожної господині: що сталося

13:46

Чим поливати огірки для гарного врожаю: домашнє добриво, про яке ви не здогадувались

13:29

"Це абсолютно хвора людина": шоумен розповів про те, що діється з пропагандистом КорчевниковимВідео

Реклама
13:15

"Всі ми хочемо бачити тут Путіна": Зеленський у Гаазі заявив, що главу Кремля судитимутьВідео

13:14

Гороскоп на завтра 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинокВідео

12:44

Комаров у "Світ навиворіт" покаже, як живе одне з найнебезпечніших міст Колумбії

12:30

Запаморочлива оптична ілюзія: випробуй свою увагу і інтелект

12:26

"Удар по Кримському мосту буде Рубіконом": Світан розповів, з чого може початися контрнаступ ЗСУВідео

12:20

"Алку зустрічаємо з сухарем і гірчицею": росіяни викликалися на гуляючого в Парижі з дітьми ГалкінаВідео

12:00

Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ - СвітанВідео

11:50

Китай різко відгвинтив від свого голосування в ООН і відмовився назвати Росію агресоромВідео

11:46

Жінка купила в супермаркеті банку бобів, але всередині її чекав неприємний сюрприз

11:15

Приходько показала, скільки "наїла" кілограм і анонсувала дієту - "жорсткач"

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Життя
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти