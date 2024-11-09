Внаслідок удару по Одесі постраждала ціла сім'я і залишилась без матері - Кіпер

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- Внаслідок ворожої атаки в місті виникла пожежа
- В Одесі вже більше 10 постраждалих
- Відомо про першу загиблу
Країна-агресор Росія у ніч на 9 листопада атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів вже є більше десятка поранених та загибла.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його даними, серед постраждалих є ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, а мати загинула.
В ОВА додали, що в загальному вже відомо про 13 поранених внаслідок атаки на Одеський район, серед яких двоє дітей. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці.
"Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок", - зазначив Кіпер.
Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа. В результаті - загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки та постраждали 5 осіб.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - наголосив він.
Дивіться фото наслідків удару РФ по Одесі:
Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
Атаки агресора Росії на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники ввечері 7 листопада та у ніч на 8 листопада здійснили атаки на три області України – Одеську, Харківську та Київську. За даними президента Володимир Зеленського, внаслідок удару по Одещині одна людина загинула, є пошкодження приватних будинків. У Харкові постраждали два десятки людей.
Раніше військовий аналітик Павло Нарожний спрогнозував імовірність нового масованого повітряного удару країни-агресора РФ по Україні. За його словами, ворог зараз накопичує ракети на період морозів, пікового споживання електроенергії, щоб тоді почати масштабні обстріли.
Напередодні у британській розвідці повідомили, що в Україні можуть стати звичним явищем високі показники дронових атак країни-агресора на кшталт тих, що спостерігалися у вересні та жовтні.
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