Внаслідок удару по Одесі постраждала ціла сім'я і залишилась без матері - Кіпер

Ворожі безпілотники також зруйнували приватний будинок родини.

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Неповнолітній хлопець залишився напівсиротою / Колаж: Главред, фото: Telegram, Олег Кіпер

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Внаслідок ворожої атаки в місті виникла пожежа

В Одесі вже більше 10 постраждалих

Відомо про першу загиблу

Країна-агресор Росія у ніч на 9 листопада атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів вже є більше десятка поранених та загибла.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його даними, серед постраждалих є ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, а мати загинула.

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В ОВА додали, що в загальному вже відомо про 13 поранених внаслідок атаки на Одеський район, серед яких двоє дітей. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці.

"Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок", - зазначив Кіпер.

Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа. В результаті - загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки та постраждали 5 осіб.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - наголосив він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться фото наслідків удару РФ по Одесі:

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Атаки агресора Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники ввечері 7 листопада та у ніч на 8 листопада здійснили атаки на три області України – Одеську, Харківську та Київську. За даними президента Володимир Зеленського, внаслідок удару по Одещині одна людина загинула, є пошкодження приватних будинків. У Харкові постраждали два десятки людей.

Раніше військовий аналітик Павло Нарожний спрогнозував імовірність нового масованого повітряного удару країни-агресора РФ по Україні. За його словами, ворог зараз накопичує ракети на період морозів, пікового споживання електроенергії, щоб тоді почати масштабні обстріли.

Напередодні у британській розвідці повідомили, що в Україні можуть стати звичним явищем високі показники дронових атак країни-агресора на кшталт тих, що спостерігалися у вересні та жовтні.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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