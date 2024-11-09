Удари ракетами і дронами: тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ

Факторів, які могли зупинити виробництво крилатих ракет РФ, поки що не існує, каже Павло Нарожний.

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РФ готує повітряний удар по Україні

Ворог збирає ракети і дрони

Військовий аналітик Павло Нарожний спрогнозував імовірність нового масованого повітряного удару країни-агресора РФ по Україні.

Як підкреслив він у коментарі Фокусу, зараз Росія атакує Україну великою кількістю "Шахедів", тоді як крилаті ракети як виробляла, так і продовжує це робити.

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"Будь-яких чинників, які могли б зупинити виробництво крилатих ракет, поки що не існує. Там використовується величезна кількість західних компонентів, але ці компоненти росіяни отримують через треті країни, сірий імпорт", - зазначив експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що ворог зараз накопичує ракети на період морозів, пікового споживання електроенергії, щоб тоді почати масштабні обстріли.

Нарожний додав, що РФ може наносити комбіновані удари з використанням "Шахедів", крилатих і балістичних ракет, а наразі російська армія вирішує завдання з виснаження українських Повітряних сил.

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхньої кількості вже достатньо для того, щоб провести ракетну атаку.

Тому українцям варто бути готовими до такої небезпеки, попередив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталася атака на Київську область - окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Як повідомляв Главред, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла і руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев'ять осіб. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлю навчального закладу та складські приміщення.

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