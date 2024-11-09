РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки і не тільки: подробиці

Пошкоджені кілька багатоповерхівок і будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі.

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Наслідки удару по Одесі в ніч на 9 листопада/ колаж: Главред, фото: Одеська міська рада

Коротко:

Окупанти вночі вдарили по Одесі дронами

Була пошкоджена низка будівель, серед яких багатоповерхівки

Обійшлося без постраждалих

Країна-агресорка Росія в ніч на суботу, 9 листопада, вдарила безпілотниками по Одесі. Пошкоджені низка будівель. Зокрема, зачепило кілька багатоповерхівок і будинки в приватному секторі.

Також в одному з районів міста пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі. Про це повідомили в Одеській міській раді в Telegram.

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"Вночі 9 листопада внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси", – зазначили в міськраді.

В. о. Одеського міського голови Олександр Філатов зазначив, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї оселі було пошкоджено внаслідок атаки ударними дронами.

Також Філатов розповів, що обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок вже третьої атаки уламками БПЛА пошкоджено житловий комплекс, вибито вікна, двері. На щастя, ніхто не постраждав. Зранку буде розгорнутий Одеський міський оперативний штаб, почнуть працювати комунальні служби. Працівники адміністрації почнуть проводити обстеження, надавати консультації мешканцям щодо оформлення матеріальної допомоги. Крім того, пошкоджена адмінбудівля та складські приміщення, на щастя, так само без постраждалих", – повідомив він.

Удар по Одесі в ніч на 9 листопада/ скрін

Дивіться відео наслідків удару РФ по Одесі:

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що відбулася атака на Київщину – окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, також окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла та руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев’ятеро. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ за ніч атакувала 3 області, є десятки постраждалих. Окупанти випустили по Україні 92 дрони і 5 ракет, а також били авіабомбами. Дуже багато людей постраждало, в одній з областей загинула людина. Зеленський зробив важливу заяву.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що РФ скоро може вдарити ракетами, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації. Накопичена кількість ракет уже достатня для того, щоб провести удар, також готова і сама авіація, зазначив він.

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