Внаслідок атаки РФ на Львів чоловік втратив дружину та трьох дітей

Російська ракета вдарила по будинку, де мешкала родина з п'яти осіб, четверо з них загинули.

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Голова сім'ї єдиний, хто вижив внаслідок влучання російської ракети / Колаж: Главред, фото: pixabay, Андрій Садовий, ЛМР

У середу, 4 вересня окупаційні війська країни-агресора Росії атакували Львів. Одна з ракет поцілила у житловий будинок. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у ньому мешкала родина Базилевичів.

У Telegram очільник міста розповів, що після сьогоднішньої атаки живим з сім'ї залишився лише чоловік Ярослав. Його дружина та троє доньок - Ярина, Дарина та Емілія загинули.

Окремо Садовий розповів про старшу доньку Ярослава. Ярині Базилевич був лише 21 рік. Дівчина працювала в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

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"У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", - додав Садовий.

Хто такий Андрій Садовий? Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

Ракетний удар Росії по Львову

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К, після чого у Львові прогриміли вибухи.

Внаслідок удару країни-агресорки Росії по Львову відомо про сімох загиблих, серед яких троє дітей. Мер міста Андрій Садовий спершу повідомив, що загинули жінка і чоловік. Пізніше стало відомо про інших жертв удару.

Мер міста також повідомив про дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце міста, історична спадщина.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на черговий акт агресії Росії і висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

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