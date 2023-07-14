У розвідці дізналися нові плани ворога: Зеленський провів важливе засідання

З урахуванням даних розвідки і вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі - відсутня, повідомив президент.

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Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача / Коллаж: Главред, Фото: President.gov.ua, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

В ході чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням Володимира Зеленського обговорювалася ситуація на фронті і постачання зброї.

В ході засідання президент заслухав доповіді військових, силовиків і чиновників. Про це йдеться в повідомленні глави держави в Telegram.

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського - ситуація на фронті, просування, оборона. Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Поліпшення логістики поставок - віцепрем'єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат по БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишина і командувача Гуляка", — написав він.

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За словами президента, щодо захисту атомних станцій і північного кордону були заслухані доповіді глави МВС Ігоря Клименка, голови ДПСУ Сергія Дейнека, головного інспектора МО Воронченка. Вони доповіли про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань.

Згідно з доповіддю керівника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки і вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі - відсутня.

Повідомлення Володимира Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше Зеленський скликав терміново всіх командувачів на Ставку. Ставка Верховного Головнокомандувача цього разу пройшла в розширеному форматі.

Нагадаємо, Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України знешкодили 100 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі, проте навряд чи спробують атакувати Україну з боку північного кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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