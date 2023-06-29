Путін не втрачає надії залучити Білорусь у війну - Пономарьов

Ілля Пономарьов розповів, навіщо Путін підігнав Лукашенку тактичну ядерну зброю.

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Навіщо Путін підігнав Лукашенку тактичну ядерну зброю / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скріншот: відео Telegram

На сайті Главред координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов поспілкувався у чаті із читачами. Політик відповів на запитання, навіщо Путін підігнав Лукашенку тактичну ядерну зброю.

"Путін не втрачає надії залучити Білорусь у війну безпосередньо. Його не задовольняє те, що Росії просто надана білоруська територія та інфраструктура - йому потрібні солдати. У Путіна дуже серйозний дефіцит живої сили. Путінські воєначальники її просто перемелюють, як гарматне м'ясо, і люди закінчуються. Тому вони хочуть отримати ще й білорусів", - зазначив Пономарьов.

Він додав, що у Лукашенка є дуже старовинна мрія про ядерну зброю.

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"Він не дурень і розуміє, що Путін доживає останні місяці при владі. І після того як кремлівський режим впаде, йому знадобиться якийсь персональний захист. І він вважає розміщення ядерної зброї на його території парасолькою від будь-яких зовнішніх втручань", - додав експерт.

Із міркувань Пономарьова, Лукашенко зараз помиляється, і Путін робить колосальну помилку, йдучи на поводі у нього.

"Тому що цим Путін не тільки порушує всю конфігурацію, з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї і військової стабільності, але й злить свого останнього союзника - Китай. Пекін говорив, що він проти таких дій, і Путін обіцяв китайцям, що цього не буде. І от виходить, що він їх обдурив", - підсумував політик.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні погрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

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