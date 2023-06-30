Зеленський терміново наказав Залужному та Наєву посилити кордони із Білоруссю

Зеленський наголосив на важливості підсилення кордонів на півночі країни.

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Зеленський наказав Залужному та Наєву посилити північний напрямок України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

30 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де обговорили нагальні питання та проблеми. Зеленський наголосив на важливості підсилення рубежів на півночі країни.

Зеленський під час Ставки заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", - йдеться у повідомленні.

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За рішенням Ставки прийняли - Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку.

"Вагнерівці" у Білорусі

Нагадаємо, що у Росії Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців". Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною. Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

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