У розвідці розповіли про нову фазу війни та розкрили свіжі плани ворога

Окупанти не залишили плани по захопленню України, підкреслив Вадим Скібіцький.

У ГУР розповіли про нову фазу війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Після того як Збройні сили України звільнили Херсон, війна з російськими окупантами вступила в нову фазу, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його даними, російські солдати, виведені з Херсонської області, тепер дислокуються в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях. Такими відомостями він поділився в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Представник військової розвідки пояснив, що окупанти не залишили плани по захопленню України і будуть намагатися окупувати нові райони України.

За його даними, в боях за Бахмут Донецької беруть участь найманці ПВК Вагнера. Перед ними стоїть завдання захопити населений пункт і втрати їх зовсім не цікавлять.

Скібіцький додав, що українських захисників буквально закидують "гарматним м'ясом" через прагнення окупантів повністю захопити Донецьку область.

Він пояснив, що "кухареві Путіна" Євгену Пригожину важливо захопити Бахмут, що дозволить йому продемонструвати, що його бійці результативніше регулярної російської армії.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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