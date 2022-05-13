Переворот у РФ і повалення Путіна — інсайд української розвідки

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий на рак, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Sky News, в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Глава української військової розвідки зазначив, що тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і додав, що Росія несе величезні втрати.

Він каже, що не здивований невдачами Росії у війні: "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються".

Разом з тим Буданов підкреслив, що Європа бачить в Росії велику загрозу і боїться агресії з боку Москви.

"Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована Російська міць - це міф. Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю", - додав глава ГУР Міноборони.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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