У розвідці Британії пояснили, як ЗСУ використовували проблеми в армії РФ при контрнаступі

ЗСУ використовували проблеми в армії РФ при контрнаступі-розвідка Британії / Telegram Єрмак, Суспільне

Контратаки української армії у тимчасово окупованій російськими агресорами Херсонщині зосереджені на трьох напрямках. Українські захисники якісно скористалися проблемами у війську загарбників. Про це повідомляють у Twitter представники британської розвідки.

Також повідомляється, що ЗСУ зуміли досягти "тактичної раптовості". На тлі цього командуванню окупантів доведеться вибирати, на який напрямок доведеться перекидати резерви.

"З 29 серпня 2022 року Збройні сили України проводять відновлені наступальні операції на півдні України. Одним з елементів цього наступу є триваюче просування на широкому фронті на захід від Дніпра, зосереджене на трьох напрямках в межах окупованої Росією Херсонської області", — кажуть британці.

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Крім того, у звіті британської розвідки сказано, що в рамках контрнаступу ЗСУ намагатимуться виконати обмежені оперативні цілі. Однак, вони вже змогли повною мірою досягти ефекту несподіванки.

"Сили України, ймовірно, досягли певної міри тактичної раптовості, використовуючи погане матеріально-технічне забезпечення, управління та керівництво російських збройних сил", - підсумували британці.

Контрнаступ ЗСУ

29 серпня українська армія перейшла в контрнаступ на півдні України - в першу чергу, в Херсонській області.

Вже буквально наступного дня представники Пентагону (Міноборони США) зазначили, що російські окупанти відразу відчули ефект від контрнаступу ЗСУ. І тому-то окупантам довелося екстрено відводити частину військ зі східного напрямку - через численні повідомлення про те, що ЗСУ посилюватиме свій натиск на півдні.

Зі зрозумілих причин, командування ЗСУ назви звільнених населених пунктів тримає в найсуворішій таємниці. Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що всі деокуповані поселення потрібно максимально вберегти від обстрілів окупантів.

Ще пізніше представники розвідки Великобританії стверджували - ЗСУ вдалося домогтися невеликих успіхів під час просування на півдні. Так, українські бійці зуміли відкинути лінію фронту у деяких районах Херсонщини на помітну дистанцію.

При цьому в Американському інституті вивчення війни закликали українців не очікувати, що контрнаступ ЗСУ на півдні не стане блискавичним. І, цілком ймовірно, затягнеться на місяці.

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