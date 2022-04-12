У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

Чоловік ховався від прикордонників у бейбі-боксі / ДПСУ

В Україні мають намір карати чоловіків, які втекли за кордон під час воєнного стану.

Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, чоловіків, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, хочуть зобов'язати повернутися в Україну. При ігноруванні цієї вимоги нардепи пропонують ввести кримінальну відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі.

Документ передбачає, що чоловіки, здатні воювати, повинні повернутися в Україну протягом 15 днів з моменту введення воєнного стану в країні.

Ця норма також відноситься до урядовців, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів, сільських, селищних, міських голів, правоохоронців, суддів, прокурорів, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин.

Поважні причини для того, щоб не повертатися:

заборона на виїзд з країни перебування;

стаціонарне лікування;

стихійні лиха або катастрофи;

відрядження.

Кримінальна відповідальність і штраф

Інший проект закону №7268 передбачає встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни.

читайте такожУкраїнець "поховав" дружину, щоб втекти від військової службиПризовників за незаконний перетин кордону пропонують карати штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис.грн) або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Військовослужбовців, резервістів, які підлягають мобілізації, а також представників влади хочуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, війна в Україні через повномасштабне російське вторгнення стала причиною введення воєнного стану і загальної мобілізації. У зв'язку з цим влада країни заборонила виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак не всіх представників сильної статі зупиняє це обмеження.

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