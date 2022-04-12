Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і вижив

Український танкіст проповз з перебитими ногами 6 км і вижив / УНІАН, facebook.com/28brigade

Поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу Сергій з перебитими ногами подолав 6 км, щоб дістатися до позицій ЗСУ.

Неймовірну історію порятунку танкового механіка опублікували в прес-службі бригади.

Його танк був першим у колоні

Сергій - механік танка Т-64. Він їхав першим у колоні. Танк бійця вибухнув на міні. Військовий прийшов до тями, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваного танка і що потрібно терміново забиратися.

Сергій зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги і скотитися з неї. Однак почув чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожого танка, що наближається. Військовий почав рити землю руками, розгрібати під собою мул і старе листя, зариваючись в них.

Подумали, що він вже мертвий

Окупанти подумали, що боєць 200-й і забралися геть, але почався черговий бій.

Майже добу без мобільного зв'язку, без надії на допомогу, але зі страшним болем він переховувався від ворогів. Попри це, він вирішив добиратися до своїх.

Зі страшним болем у перебитих ногах, гарячкою і спрагою Сергій пройшов 6 кілометрів.

читайте такожЗнищив генерала і багато бронетехніки РФ: у ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпераДіставшись до "висоти" він зумів знайти мобільний зв'язок і зателефонувати побратимам. Пояснивши своє місцезнаходження, боєць з останніх сил продовжив повзти в бік очікуваної допомоги.

Військові встигли вчасно забрати Сергія, коли у нього вже не було сил навіть сказати слово. Зараз ним займаються медики.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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