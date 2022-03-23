Хоронять дружин, ховаються в бейбі-боксах і прикидаються вагітними: як чоловіки тікають від війни

Чоловік сховався в бейбі-боксі / ДПСУ

Війна в Україні через повномасштабне російське вторгнення стала причиною введення воєнного стану і загальної мобілізації. У зв'язку з цим влада країни заборонила виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак не всіх представників сильної статі зупиняє це обмеження. Крім того, що вони не хочуть йти на фронт і захищати своїх рідних від окупантів, вони ще й намагаються порушити закон, перетинаючи кордон у заборонений період.

Українські чоловіки та їхні дружини виявилися досить креативними в цьому питанні, але все-таки не змогли перевершити Держприкордонслужбу, яка визначила всі їхні "схованки", пише УНІАН.

Деякі потенційні "захисники" переодягаються в жінок і видають себе за матір з дитиною. Зокрема, у пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області прикордонники викрили киянина у жіночому одязі. Більше того, він прикидався матір'ю з дитиною. А під час паспортного контролю надав паспорт своєї дружини.

Інші просто ховаються в автомобілях, наприклад, залазять в багажник. Так, у пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прикордонники знайшли чоловіка в багажнику "Лексуса". Спробу незаконного перетину кордону він аргументував тим, що побоювався за самотню дружину в дорогому автомобілі. Ще один українець заліз у бейбі-бокс. Його виявили в пункті пропуску "Росошани" на кордоні з Молдовою. Чоловік заліз у пакет для дітей на задньому сидінні, а дружина прикрила його дитячим одягом та іграшками. Прикордонники знайшли його при огляді машини. Тепер жінці загрожує 5 років в'язниці за незаконне перевезення, а чоловікові - мобілізація.

читайте такожАстролог зробила детальний прогноз для Вінниці: що чекає місто в 2022 роціА ось одесит перевершив усіх. Він "поховав" живу дружину, щоб незаконно потрапити до Румунії з дітьми. При цьому прикордонники вирахували, що після зазначеної у свідоцтві про смерть дати "покійниця" вже 8 разів перетинала кордон. За підробку документів чоловіка також чекає кримінальний термін.

Ще одна цікава історія сталася. У пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 53-річного чоловіка, який намагався виїхати до Молдови у зв'язку з "глибокою вагітністю". Так було написано в його військовому квитку. Комісія центру комплектування Луганської області визнала його непридатним до військової служби через вагітність.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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