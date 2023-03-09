У Придністров'ї придумали "теракт СБУ" із замахом на "перших осіб держави"

Як каже прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою теракту, який нібито готувала СБУ, стало б усунення "перших осіб держави".

Як кажуть у Придністров'ї, СБУ нібито готувала теракт / Колаж фото УНІАН і Вікіпедія

У "Міністерстві держбезпеки" невизнаної світовою спільнотою держави "Придністровська Молдавська Республіка" заявили - нібито ними був попереджено теракт проти "чиновників", який нібито готувався за вказівкою СБУ.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти ряду посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрювані затримані. Вони дають свідчення", - йдеться в повідомленні.

Як каже прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

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"Терористичний акт повинен був бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян", − сказав він.

Також тамтешні "спецслужбісти" повідомляють, що нібито мав вибухнути припаркований автомобіль у момент проїзду придністровських "чиновників". І в цьому автомобілі нібито знайшли 8 кг гексогену, шурупи, гайки і дроти.

Ситуація з Придністров'ям

Нагадаємо, в РФ раніше опублікували заяву, в якому звинуватили Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" в Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде в Придністров'я", розгромить там війська РФ, і "візьме під контроль російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувала вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

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