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У Молдові загострюється ситуація: пропутінська партія провела антиурядовий мітинг

28 лютого 2023, 18:55
Протестувальники намагалися прорватися в урядову будівлю. В результаті цього є затримані.
мітинг у Молдові
Проросійська партія намагається розхитати ситуацію в Молдові / NewsMaker

В Молдові у вівторок, 28 лютого, представники проросійської політпартії "Шор" влаштували антиурядовий мітинг. У країні намагаються розхитати ситуацію і влаштувати держпереворот. Про це повідомляє NewsMaker.

Учасники акції спробували прорватися в урядову будівлю. Їх зупиняла поліції, що не сподобалося мітингувальникам. Між ними виникли сутички.

Правоохоронці почали затримувати протестувальників, після чого вони припинили спроби прорвати кордон поліції. Організатори мітингу встановили сцену біля мерії Кишинева.

відео дня
мітинг у Молдові
Проросійська партія намагається розхитати ситуацію в Молдові / скріншот з відео

Прессекретар урядової партії "Дія і солідарність" Адріана Влас прокоментувала це і заявила, що мітинг був організований з метою дестабілізації ситуації.

"Це робиться в спробі дестабілізувати ситуацію в країні. Шор за допомогою маніпуляцій намагається використовувати вразливість людей, щоб сховатися від правосуддя", — йдеться в повідомленні.

Звинувачення Росії на адресу України щодо Придністров'я

У Міністерстві оборони окупантів Росії 23 лютого звинуватили Україну в нібито намірі "здійснити військове вторгнення" на територію захопленого російськими військами Придністров'я в Молдові. Росіяни побоювалися, що ЗСУ розгромлять там їх нечисленне військове угруповання і "візьмуть під контроль найбільший воєнний склад в Ковбасній".

Уряд Молдови спростував фейкові повідомлення окупантів РФ і підкреслив, що інформація не відповідає дійсності. У Кишиневі закликали довіряти відомостям перевірених джерел.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив очільницю Молдови Майю Санду про те, що агресор Росія планує здійснити державний переворот в Молдові з метою зміни влади в країні. Що стосується Придністров'я, Київ готовий допомогти Кишиневу, але жодних дій без узгодження з Молдовою не має наміру робити.

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