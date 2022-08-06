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До порту України вперше від початку війни увійшло іноземне судно

6 серпня 2022, 22:25

До порту "Чорноморськ" із Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.

Судно з зерном
В український порт вперше зайшло судно / ua.depositphotos.com

До порту України вперше від початку повномасштабної війни з Росією зайшло судно для навантаження зерна, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

За словами українського міністра, в порт "Чорноморськ" з Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Така подія є свідченням того, що "зерновий коридор" запрацював на вхід та на вихід в Україну.

"Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" - безпечна і, головне, вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що приблизно за 2 тижні планується вийти на рівень як мінімум 3-5 суден за добу. За серпень Україна має намір експортувати 3 мільйони тонн агропродукції.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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