До порту України вперше від початку війни увійшло іноземне судно

До порту "Чорноморськ" із Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.
До порту України вперше від початку повномасштабної війни з Росією зайшло судно для навантаження зерна, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.
За словами українського міністра, в порт "Чорноморськ" з Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Така подія є свідченням того, що "зерновий коридор" запрацював на вхід та на вихід в Україну.
"Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" - безпечна і, головне, вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - підкреслив міністр.
При цьому він зазначив, що приблизно за 2 тижні планується вийти на рівень як мінімум 3-5 суден за добу. За серпень Україна має намір експортувати 3 мільйони тонн агропродукції.
Підписання Угоди про зерновий Коридор
Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.
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