Судно із зерном / Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Вранці у понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно з українським зерном, яке піде на експорт. Про це повідомляє CNN.

Цю інформацію також підтверджують турецькі ЗМІ. Зазначається, що судно везе кукурудзу до Лівану.

Судно, яке вийшло з одеського порту – це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне.

Раніше в Туреччині повідомляли, що судно з зерном може покинути український порт 1 серпня і вирушить до Туреччини. Про це розповів прессекретар президента країни Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин в ефірі турецького телеканалу Kanal7.

Калин зазначив, що екіпаж корабля та учасники коридору будуть дотримуватися чітних інструкцій, як судно виходитиме з порту, коли потрапить у міжнародні територіальні води, хто буде завантажуватиме і коли воно прибуде в територіальні води Туреччини.

Проте, за словами прессекретаря турецького президента, не виключені непередбачувані обставини, адже війна триває.

"На жаль, війна триває. Україна правильно говорить: "Ми ратифікували угоду, але якщо війна буде йти на різних фронтах, якщо будуть вбиті полонені, вантаж застрягне"... Весь світ підтримує досягнуті домовленості, однак цього недостатньо", – зазначив Калин.

Підписання угоди про вивезення морем українського зерна

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України. Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" упродовж 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

При цьому Україна не підписувала напряму угоду з РФ. Відповідні домовленості були підписані між Україною, Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною. Так само російська сторона підписала угоду з ООН та Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України можливості вистояти у війні проти РФ. За словами Зеленського, зараз у нашій державі вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів. Він наголосив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

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