До Туреччини прибуло перше судно із зерном з України / twitter.com/tcsavunma

Увечері у вівторок, 2 серпня, до Стамбулу прибуло перше судно з українською кукурудзою, там воно пройде необхідну перевірку, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

Судно Razoni, котре плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі відповідатиме за інспекцію.

Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Тріполі в Лівані.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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