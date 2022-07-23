РФ ударила ракетами по порту в Одесі: там було зерно, яке чекало на відправлення

В Одесі горить порт / Фото Суспільне

У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Прогриміли вибухи. У порту спалахнула пожежа. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, прогриміли щонайменше шість вибухів. Жителі міста повідомляють про десять вибухів. В місті працює ППО. Більшу частину ракет вдалося збити, але є "приліт".

"Ось вам і зерновий коридор. Ці [виродки] (нецензури, - ред.) однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Тож, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь Чорноморський флот Росії. Це буде найкраща домовленість щодо вивезення зерна", - написав Гончаренко.

"У небі над Одесою йде повітряний бій. Будь ласка, пройдіть в підвали, сховища та інші безпечні місця!", - додав він.

У небі над Одесою видно дим / Фото t.me/oleksiihoncharenko

Пізніше Гончаренко додав, що росія вдарила по Одеському порту, дві ракети долетіли. Є постраждалі.

В Оперативному командуванні Південь уточнили, що ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу Калібр.

"Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Дві влучили до об'єктів інфраструктури порту", - йдеться у повідомленні.

На ракетний удар по Одесі 23 липня відреагували у Міністерстві закордонних справ. Речник відомства Олег Ніколенко написав, що Росії знадобилося менш ніж 24 години, щоби поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному в Стамбулі 22 липня документі.

"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - написав Ніколенко у Фейсбуці.

Він закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Мінагрополітики повідомили, що в Одеському морському порту було зерно, відправлення якого очікували в найближчі два дні.

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту може залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.

Угода щодо "зернового коридору"

22 липня Україна, Туреччина, ООН і РФ в палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

"Зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: Одеса, Південний і Чорноморськ в Одеській області.

Розмінування територій Одещини не буде проводитися, кораблі пройдуть безпечними фарватерами.

Термін дії договору становить 120 днів з можливістю продовження.

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