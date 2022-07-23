РФ ударила ракетами по порту в Одесі: там було зерно, яке чекало на відправлення

Росії знадобилося менш ніж 24 години, щоби поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному в Стамбулі 22 липня документі.
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Прогриміли вибухи. У порту спалахнула пожежа. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, прогриміли щонайменше шість вибухів. Жителі міста повідомляють про десять вибухів. В місті працює ППО. Більшу частину ракет вдалося збити, але є "приліт".
"Ось вам і зерновий коридор. Ці [виродки] (нецензури, - ред.) однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Тож, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь Чорноморський флот Росії. Це буде найкраща домовленість щодо вивезення зерна", - написав Гончаренко.
"У небі над Одесою йде повітряний бій. Будь ласка, пройдіть в підвали, сховища та інші безпечні місця!", - додав він.
Пізніше Гончаренко додав, що росія вдарила по Одеському порту, дві ракети долетіли. Є постраждалі.
В Оперативному командуванні Південь уточнили, що ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу Калібр.
"Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Дві влучили до об'єктів інфраструктури порту", - йдеться у повідомленні.
На ракетний удар по Одесі 23 липня відреагували у Міністерстві закордонних справ. Речник відомства Олег Ніколенко написав, що Росії знадобилося менш ніж 24 години, щоби поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному в Стамбулі 22 липня документі.
"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - написав Ніколенко у Фейсбуці.
Він закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Мінагрополітики повідомили, що в Одеському морському порту було зерно, відправлення якого очікували в найближчі два дні.
Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту може залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.
Угода щодо "зернового коридору"
22 липня Україна, Туреччина, ООН і РФ в палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.
"Зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: Одеса, Південний і Чорноморськ в Одеській області.
Розмінування територій Одещини не буде проводитися, кораблі пройдуть безпечними фарватерами.
Термін дії договору становить 120 днів з можливістю продовження.
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