Коли почнеться експорт зерна з України: в ООН назвали дату першого рейсу

Відвантаження зерна з України може початися вже 23 липня / Фото ua.depositphotos.com

Перший корабель з українським зерном на борту може покинути український порт в Одеській області вже в суботу, 23 липня.

Як пише The Guardian, чиновники ООН очікують, що попередні відвантаження зерна можуть початися вже в суботу, і сподіваються досягти довоєнного рівня експорту з трьох українських портів — 5 млн метричних тонн на місяць упродовж декількох тижнів.

Українські лоцманські судна направлятимуть комерційні судна, що перевозять зерно. Потім судна перетнуть Чорне море в напрямку турецької протоки Босфор під пильним наглядом спільного координаційного центру в Стамбулі, до складу якого входять представники ООН, України, Росії та Туреччини.

Угода щодо "зернового коридору"

22 липня Україна, Туреччина, ООН і РФ в палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

"Зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: Одеса, Південний і Чорноморськ в Одеській області.

Розмінування територій Одещини не буде проводитися, кораблі пройдуть безпечними фарватерами.

Термін дії договору становить 120 днів з можливістю продовження.

Зазначимо, Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Це більше чверті всіх запасів, що знаходилися в сховищах регіонів.

Раніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що світ повинен знати, що "рекордний урожай" Росії, про який вона заявляє, - це вкрадене в Україні зерно.

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